Il veicolo (4 posti più il conducente) è stato presentato ieri a Palazzolo.

Un nuovo mezzo per disabili grazie al Bilancio partecipativo

E’ stato presentato ieri, fuori dal Comune, il nuovo mezzo per il trasporto di persone disabili. Un grande successo per l’associazione di Palazzolo Anche io nel Terzo Millennio che con 621 preferenze è arrivata al primo posto della prima edizione del Bilancio partecipativo. Il mezzo è costato 38mila euro: 25mila euro sono stati messi dal Comune, come previsto dal Bilancio partecipativo. Nel corso della presentazione il primo cittadino Gabriele Zanni e l’assessore Nadia Valli hanno espresso la loro soddisfazione per la realizzazione di questo progetto, “molto importante per tutta la comunità e per l’associazione”. Soddisfatto anche il presidente del sodalizio Sergio Vezzoli, che guida un gruppo di cinque autisti e di numerosi volontari.

