Un meraviglioso evento aspettando Santa Lucia a Pontoglio

Un evento che registra sempre un successo incredibile. Oggi pomeriggio è andato in scena a Pontoglio, appuntamento promosso dall’Amministrazione e dall’associazione Commercianti. E’ stato bellissimo: in centinaia si sono ritrovati in strada per passeggiare tra le bancarelle, incontrare le associazioni ai loro stand e far qualche parola con i volontari. Non è mancato l’intrattenimento per i piccoli e il cibo, quello buono tipo frittelle e caramelle, delle feste. Un caloroso pubblico ha preso parte anche alle esibizioni, come per esempio quella delle Blue Star Majorettes e il mangiafuoco.

La Santa invece, dopo aver “fatto cadere” dal campanile la neve, è scesa in piazza dove è stata accolta dai bimbi e non si è nemmeno negata alle fotografie! Insomma, tutti hanno lasciato il centro con un grandissimo sorriso! Evento promosso!

