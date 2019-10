La semina della fauna arriva anche a Orzinuovi: la Regione ha detto sì al progetto dell’incubatoio ittico.

Un incubatoio ittico per ripopolare il fiume

Sarà il primo in Lombardia in un complesso ittico con l’obiettivo di ripopolare i corsi d’acqua del fiume Oglio con le specie autoctone.

Un progetto ambizioso sorgerà in via Convento Aguzzano: dove c’era una volta il canile adesso si stanno scaldando i motori per preparare un incubatoio ittico che sarà gestito dai volontari per il ripopolamento dei fiumi. La fauna infatti manca.

Causa dell’inquinamento, della pesca illegale, di quegli animali non autoctoni che si nutrono di «pesce locale», si è sentito il bisogno di fare qualcosa.

E si inizia proprio da Orzinuovi.

