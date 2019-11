Un incontro sulla sicurezza stradale a Comezzano-Cizzago per sensibilizzare le nuove generazioni.

Un incontro sulla sicurezza stradale a Comezzano-Cizzago

Un incontro sulla sicurezza stradale a Comezzano-Cizzago questa mattina, sabato 16 novembre 2019, alle ore 9, in sala polifunzionale di via Restelli a pochi passi dalla zona delle scuole di Comezzano Cizzago. Si è svolto “RispettiAMO LA VITA”, la prima edizione del convegno di sicurezza stradale organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.

I relatori

Durante la mattinata sono intervenuti Mauro Bernardi e Antonio Savoldi. Il convegno è stata una preziosa occasione per riflettere sulla sicurezza, sulla prevenzione e sulla vita. Presenti anche i bikers, l’AVSF di Rudiano, Claudio Piantoni, il Motoclub Rudiano Motori, il presidente Andrea Cominelli, la dirigente dell’Istituto Comprensivo, i ragazzi di terza media e i docenti. Tanti anche i semplici cittadini sugli spalti della sala civica.

Le storie per sensibilizzare

Tanti i momenti di confronto e di narrazione durante la mattinata, per puntare a sensibilizzare i giovani sulla tematica attraverso l’ascolto delle esperienze e dei testimoni diretti.