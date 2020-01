Una marcia della memoria tra distese di neve e di gelo, col vento sulla faccia, il dolore nel cuore. Gabriele Sottini di Zocco d’Erbusco ha partecipato a un viaggio a piedi di 170 chilometri in Russia, fino a Nikolajewka, nel ricordo di tutti i soldati italiani che non sono più tornati dalla Seconda guerra mondiale.

Un erbuschese a Nikolajewka

Il racconto del cammino affrontato nei giorni scorsi dal 43enne erbuschese, “un viaggio fisico ma anche mentale”, su Chiari week, in edicola dal 31 gennaio. “Se non provi, non puoi capire – ha spiegato – Nikolajewka è stata una battaglia al contrario: hanno combattuto non per avanzare, ma per tornare”. E molti, troppi, purtroppo, non ce l’hanno fatta.

