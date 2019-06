Un convegno per gli insegnanti a Orzinuovi: scuola senza voti? Si può fare.

Un convegno per gli insegnanti a Orzinuovi

Si è tenuto venerdì mattina all’Istituto Cerioli della Sacra famiglia , il convegno per gli insegnanti, arrivati da tutto il circondario, per conoscere il nuovo metodo di valutazione riguardante la “scuola senza voti” che riguarda i piccoli delle elementari. Ovviamente, alla fine dell’anno scolastico, come vuole la norma ministeriale, ci saranno le valutazioni in decimi, ma durante tutto il percorso, nessuno si sentirà “giudicato, comparato o in competizione” con i propri compagni di classe in base ai soli numeri. L’alunno verrà aiutato nel singolo dalle insegnanti a dare il meglio di se. Oltre all’istruzione si è preso in seria considerazione anche il piano personale, quello comunicativo e quello espressivo, che contribuiscono nello sviluppo di questo nuovo metodo che serve per “formare le persone”. Come hanno affermato gli esperti intervenuti durante la giornata: “In un contesto sereno, dove si capiscono i problemi e le capacità degli alunni, ognuno può dare il meglio di se”.

L’esperimento e le testimonianze

All’Istituto Cerioli è stato sperimentato questo metodo per cinque anni e secondo il dirigente scolastico padre Antonio Consonni, i risultati sono stati buoni. Durante la giornata dedicata all’approfondimento del nuovo metodo sono intervenuti anche il sindaco Gianpietro Maffoni, che si è detto entusiasta della novità, e la maestra Enrica Ena da Iglesias (Sardegna), una delle prime ad utilizzare il nuovo metodo, che ha raccontato attraverso grafici e filmati la sua esperienza.

L’approfondimento sarà in edicola sul Manerbio Week, venerdì 28 giugno

TORNA ALLA HOME