La Commissione Centrale di Beneficenza, guidata dal presidente Giovanni Fosti, è stata nominata il 14 maggio e rimarrà in carica per quattro anni. L’organo di indirizzo della Fondazione è composta da due esponenti bresciani: Valeria Negrini, Portavoce del Forum Terzo Settore della Lombardia e presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Lombardia, e Martino Troncatti, vice presidente nazionale delegato del patronato e del caf (centro assistenza fiscale) delle Acli. «Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1.000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. La Fondazione vuole accorciare le distanze, avvicinandosi sempre di più al territorio grazie al sostegno a iniziative emblematiche, significative per la comunità e capaci di creare coesione sociale».

Il progetto

Nell’aprile del 1998 Fondazione Cariplo ha lanciato il progetto Fondazioni di Comunità con l’obiettivo di costituire su tutto il territorio di riferimento (Regione Lombardia e Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola) una rete di Fondazioni autonome e allo stesso tempo partner in grado di rispondere in modo efficace e complementare ai bisogni delle comunità locali e di promuovere una cultura del dono e della partecipazione al fine di sostenere progetti di utilità sociale e di coinvolgere i cittadini nelle attività delle Fondazioni. Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità, di cui l’ultima costituita nel 2018 (Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana): ad oggi, possono contare su un patrimonio di oltre 264 mln euro; in questi vent’anni hanno raccolto 78 mila donazioni per un ammontare di oltre 179 milioni di euro e hanno erogato 359 milioni di euro a favore di oltre 35 mila progetti.

Un anno di cambiamenti

Per la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus il 2019 è stato un anno di cambiamenti, che ha rinnovato non solo il suo presidente, ma anche parte del Consiglio direttivo. «Io sono entrata in carica a metà del 2019, – ha spiegato il presidente Alberta Marniga – Questo però non ci ha fermati, anzi. Abbiamo concretizzato il bando Doniamo Energia lanciato da Fondazione Cariplo insieme al Banco dell’energia Onlus, ente senza scopo di lucro nato nel 2016 su iniziativa di A2A e delle Fondazioni AEM e ASM, con la realizzazione del progetto Energie in Circolo. Si è costituita una rete di 14 enti, di cui 7 partner e 7 realtà aderenti, che hanno deciso di lavorare insieme mettendo a fattore comune competenze ed esperienze diverse, per sperimentare un sistema condiviso per il contrasto delle vulnerabilità delle famiglie».

Per il 2020 la proposta è stata rinnovata con un nuovo progetto, chiamato “Rilancio” che riproporrà gli stessi meccanismi ma con altre associazioni. «Quest’anno accoglieremo fondi per il nuovo dormitorio della San Vincenzo, per permettere a chi è in difficoltà di trovare in questa struttura la propria casa, non solo un luogo per mangiare e dormire». Continuano la collaborazione con le altre fondazioni nazionali, iniziata con il presidente Strepparava. «Sono collaborazioni che portano sul territorio ulteriori fondi rispetto al patrimonio della nostra fondazione, in particolare per iniziative dedicate alla povertà educativa».