Un aiuto alle famiglie bagnolesi in difficolta’ grazie a “Donne e motori”.

Un aiuto alle famiglie in difficolta’

Da questo momento in poi scordatevi il detto: “Donne e motori, gioie e dolori”.

Si perché l’evento “Donne e motori” ha regalato solo gioie ed effetti positivi: in un colpo solo infatti si è unito il divertimento con la solidarietà, visto che l’intero ricavato delle due serate è stato devoluto ai Servizi sociali per offrire un aiuto concreto alle famiglie di Bagnolo Mella in difficoltà.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 12 luglio.

TORNA ALLA HOME PAGE