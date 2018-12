Tutti in piazza e in rocca a Orzinuovi per aspettare Santa Lucia. E’ stato un pomeriggio ricchissimo di appuntamenti.

La rocca San Giorgio e la piazza hanno preso vita in attesa di Santa Lucia. E’ stato un pomeriggio ricco di eventi e di attività. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le varie associazioni del territorio come la Coge, quella dei genitori, e gli Alpini di Coniolo. Non sono mancati i truccabimbi, gli spettacoli e i giochi in attesa del passaggio della tanto attesa santa! Anche la banda cittadina ha regalato ai presenti diverse performance.

