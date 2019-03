tti in festa per il Carnevale di Pontoglio. Dopo la sfilata la festa continuerà con balli, giochi e musica al Palabosco dell’oratorio.

Tutti in festa per il Carnevale di Pontoglio

Ponti, via! Tutti fuori per il coloratissimo Carnevale! Come da tradizione, è partita alle 14 la sfilata che ha riempito le vie del paese. Dopo la festa in strada però, il divertimento non sarà di certo finito! Giochi e attività, balli e divertimento continueranno al Palabosco dell’oratorio per tutto il pomeriggio. Martedì ci sarà invece la festa dell’A.ge.

TORNA ALLA HOMEPAGE