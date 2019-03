Ha avuto luogo questa mattina per le vie di Rudiano e del parco Oglio, la corsa non competitiva organizzata per la quarantatreesima edizione da Aido.

Tutti di corsa

La manifestazione è stata dedicata a due grandi amici dell’Aido di Rudiano: Angeli Pirletti e Giuseppe Bergomi. Tantissimi i partecipanti che hanno colorati e animato il paese fin dalle 7 di questa mattina.

Presente all’iniziativa il presidente provinciale Rosaria Prandini accompagnata sul palco da Davide Pruneri, testimone di come la donazione riesca a cambiare la vita.