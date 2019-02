Una tragedia avvolta nel mistero: poco prima delle 16.45 nei locali della palestra di Bedizzole è stato trovato il cadavere di un sessantenne. Una persona che i gestori della struttura, però, non conoscono

Aggiornamento delle 18.30

Svelato il mistero. A perdere la vita è stato un uomo di 67 anni di professione idraulico: si trovava in palestra per effettuare alcuni lavori dopo che la sua ditta si era aggiudicata l’appalto per la manutenzione delle caldaie.

La tragedia in palestra

La tragedia è avvenuta nella palestra di via Dante Alighieri, località San Vito. Secondo le prime informazioni, alcuni utenti della struttura sportiva hanno trovato un uomo di 67 anni riverso per terra in un locale e l’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Desenzano. Purtroppo i tentativi di rianimare il 67enne non sono serviti a nulla e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantenne. Secondo gli inquirenti è possibile che l’uomo si trovasse in palestra per effettuare qualche lavoro, ma i gestori della struttura hanno dichiarato di non conoscerlo.

