Il mal tempo non ha scoraggiato ieri i ciclisti accorsi in massa per il 23° trofeo Velò di Montirone.

Trofeo Velò

Il trofeo veste anche il ruolo di memorial Scaroni Carlo, dove un centinaio di atleti amatoriali si sono cimentati in due percorsi su strada rispettivamente di 48 e 56 km.

Grande soddisfazione per l’organizzazione, Velò Mtb School, e per i vincitori: nella prima gara Carlo Capitelli di Autoberetta, nella seconda Matteo Panizza, Team Jolly Wear LNC.