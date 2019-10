Trenzano festeggia i nonni del paese con un momento ludico e di gruppo al Don Bosco

Trenzano festeggia i nonni del paese

Anche Trenzano in festa per la festa degli anziani, che si è tenuta in oratorio domenica 13 ottobre.

Messa in parrocchiale e pranzo in teatro

Dopo la messa a Cossirano per il mandato dei catechisti, il parroco ha celebrato in Santa Maria Assunta. Tanti i presenti “over” nonni e nonne che poi sono stati festeggiati nella hall della sala della comunità di via Castello. In molto hanno così pranzato in oratorio.

Tanti i volontari e i gruppi presenti

Domenica all’oratorio di Trenzano, il Gruppo Avis locale, assieme ai Volontari Ambulanza e all’Amministrazione comunale, ha organizzato il pranzo con gli anziani. Tanti i volontari impegnati anche nelle fila dello staff in cucina e nel servizio. “Grazie a tutti coloro che si sono spesi per questo evento – ha commentato il sindaco Italo Spalenza – meritano il ringraziamento di tutti per l’impegno prodigato durante la giornata”.