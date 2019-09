Trenzano e Cossirano salutano don Endrio

Trenzano e Cossirano salutano don Endrio

Gremita domenica 1 settembre la chiesa di San Valentino per l’ultimo saluto al parroco uscente. Don Endrio Bosio dopo diversi anni di servizio nella comunità cossiranese sarà parroco a Rudiano a fine mese. La frazione di Trenzano ha così salutato il suo pastore, nel pomeriggio con una celebrazione, condivisa anche con i fedeli di Trenzano.

Don Endrio andrà a Rudiano

Don Endrio Bosio è stato nominato poche settimane fa dal vescovo Pierantonio Tremolada, parroco di Rudiano. Tremolada visitò la comunità cossiranese lo scorso febbraio, in occasione delle feste patronali di San Valentino.

Don Endrio

Nato a Palazzolo sull’Oglio nel 1968, fu ordinato a Brescia nel 1993 ed è originario della parrocchia di Cologne. Don Bosio nel corso degli anni ha svolto il suo ministero come curato a Castel Mella (1993-1995), curato a Corti (1995-2003), curato di San Barnaba in città (2003-2004), curato a Montirone (2004-2012) e finalmente parroco di Cossirano dal 2012. Nell’omelia di saluto il parroco uscente ha dedicato un momento particolare non solo ai saluti e ai ringraziamenti, ma anche alla sua comunità e al passaggio di formazione da curato a parroco. Venerdì in edicola uno speciale sul numero del Chiariweek del 6 settembre.

Tanti i presenti

Trenzano e Cossirano salutano don Endrio e non mancano i momenti di commozione, le lacrime, gli applausi. Tanti non solo i fedeli delle due comunità, ma anche i sacerdoti amici di don Bosio, che hanno risposto presente al saluto.