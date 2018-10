Trentaseiesimo anniversario dei Volontari del soccorso di Chiari. Questa mattina la cerimonia in chiesa e la benedizione dei mezzi. Pensiero particolare per monsignor Rosario Verzeletti.

Trentaseiesimo anniversario dei Volontari del soccorso

Trentasei anni a servizio del prossimo. Il gruppo dei Volontari del soccorso di Chiari, presieduti da Fulvio Cocciolo, festeggia oggi un importante compleanno. Dopo la cerimonia in Duomo, le tute arancio, sempre a servizio della comunità, si sono spostate in un noto ristorante della Franciacorta per il pranzo conviviale. Presente anche l’assessore ai Servizi sociali Lucia Baresi. L’evento è stato organizzato dalla sempre operativa segretaria del gruppo, Teresa Raccagni.

I doni

Durante la funzione è stato consegnato anche un dono a monsignor Rosario Verzeletti che, dopo 17 anni, lascerà Chiari. Proprio oggi pomeriggio il parroco farà il suo ingresso nella parrocchia di Palazzolo, dove si ritirerà in pensione. Durante la giornata sarà invece riconosciuto l’impegno anche a un altro volontario, Luciano Cucchi, che ha prestato dieci anni d’impegno al sodalizio.

La benedizione del mezzi

In un momento fortunato, dove la pioggia battente degli ultimi giorni si era finalmente placata, fuori dal Duomo, il parroco ha benedetto i mezzi dei volontari.

