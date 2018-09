Tre giorni da vivere alla Fiera di Bagnolo Mella. Ieri sera l’inaugurazione.

Al via la Fiera di Bagnolo Mella. Questa è la venticinquesima edizione dell’evento che punta a rivalutare e valorizzare i prodotti del nostro territorio, sia delle terre del Bresciano che il made in Italy. Occhio di riguardo, nell’edizione di quest’anno che durerà fino a domenica, per il settore agricolo e il pane. Non mancheranno incontri e conferenze sui prodotti e le lavorazioni.

Presenti il sindaco Cristina Almici, il vicepresidente della Provincia e sindaco di Orzinuovi Andrea Ratti e numerosi esponenti politici dei comuni limitrofi.