Travagliato piange Sara, tabaccaia dal cuor gentile

Travagliato piange Sara Benedetti, tabaccaia dal cuor gentile. Sua e del marito la tabaccheria cartoleria di via IV Novembre. Si è spenta oggi, pochi giorni prima del suo compleanno.

Avrebbe compiuto 51 anni mercoledì prossimo. Sara Benedetti, tabaccaia di via IV Novembre, non ce l’ha fatta. E’ mancata oggi, martedì, e la notizia della sua dipartita ha lasciato famigliari, amici, compaesani e compagni di classe del 1968 attoniti e addolorati. “Quando se ne va una persona il vuoto che lascia è incolmabile non solo per i suoi cari, ma per l’intera comunità – l’hanno ricordata – Quando poi è una giovane persona che ci lascia lo smarrimento è ancora più grande e non ce ne si fa una ragione. Oggi ci ha lasciato Sara, sempre sorridente, sempre gentile. Travagliato è triste e la piange”.

L’ultimo saluto

Il funerale sarà celebrato dopo domani, giovedì, alle 14.30. Sara ha lasciato il marito Egisto Bellotti e tutti i parenti. Gli ex compagni di classe l’hanno ricordata per l’impegno che ha sempre messo nell’organizzare la cena del Sessantotto. “Mancherai a tutti, guerriera”, questo uno dei tanti messaggi di cordoglio degli amici.

