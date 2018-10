Sono numerose le novità in tema di Trasporto Pubblico per il 2019 presentate questa mattina, in conferenza stampa, dalla Provincia. Interventi studiati grazie confronto con le Amministrazioni, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e del territorio, che hanno trovato un positivo riscontro nella nuova programmazione.

Trasporto pubblico: presentato le novità per il 2019

Nell’ambito dell’approvazione del Programma del Trasporto Pubblico sono state rappresentate all’Agenzia del TPL (Trasporto pubblico locale) le esigenze registrate negli incontri effettuati con i Sindaci: alcune di esse troveranno un positivo riscontro nella nuova programmazione, che sarà attivata con l’avvio del nuovo Contratto di Servizio, dopo lo svolgimento della gara per l’affidamento integrato dei servizi del bacino di Brescia.

Un processo che si è snodato attraverso numerosi momenti di confronto, verifica tecnica e condivisione con gli organi istituzionali, dando spazio alle richieste che avessero come “comune denominatore” la ridotta disponibilità finanziaria per garantire i servizi di mobilità per gli studenti frequentanti le scuole dell’obbligo e l’esigenza di garantire alla popolazione anziana i servizi minimi per accedere ai servizi ospedalieri. Di seguito tutte le novità.

Il servizio arriverà fino a Paline di Borno.

Dal prossimo anni il trasporto pubblico sarà locale sarà esteso fino a Paline, frazione di Borno. Un intervento funzionale sia per incrementare l’offerta di mobilità per gli abitanti delle frazioni a monte del capoluogo comunale verso il confine bergamasco sia per agevolare la fruizione turistica del territorio, anche in relazione ai collegamenti con gli impianti di risalita.

Montisola entra nel Tpl

Altra novità sarà l’inclusione nel servizio di Tpl del Comune Monte ISola. L’operazione permetterà di garantire all’utenza potenziale un presidio di trasporto collettivo tutto l’anno e con un arco di funzionamento esteso dal primo mattino alla tarda serata, in coerenza con quanto già concordato attraverso apposito Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Monte Isola e Agenzia del TPL di Brescia per gli anni 2017 e 2018. Nel bando di gara il servizio, attualmente sviluppato dal Comune di Monte Isola, sarà incluso nel bando generale.

Da Brescia all’areoporto di Ghedi

L’attuale sperimentazione del collegamento autobus tra il capolinea della stazione metropolitana di Brescia Sant’Eufemia e la base militare di Ghedi continuerà, tenendo monitorato il numero dei passeggeri trasportati. Il tutto sarà funzionale a migliorare l’accessibilità alla Base dell’Aeronautica Militare con la città di Brescia e a limitare l’utilizzo del mezzo motorizzato individuale, con favorevoli ripercussioni sulla situazione ambientale locale e sulla circolazione stradale del comparto interessato, in rapporto agli esiti della sua sperimentazione introdotta nel 2018.

Il trasporto pubblico arriva a Capriano del Colle e San Zeno

Gli attuali servizi extraurbano e urbano (linea 17) verranno prolungati con la finalità di ottimizzare le percorrenze chilometriche attualmente sviluppate nelle attuali reti separate, atte a garantire l’accessibilità al territorio di Capriano del Colle. Un’operazione che è andata incontro alle esigenze del territorio che, di fatto, entrerà ufficialmente a far parte dell’hinterland bresciano.

La stessa operazione, in un’ottica di integrazione di rete finalizzate a rendere l’attuale servizio più funzionale, ad alta frequenza e con diffusione capillare a tutto il tessuto urbanizzato, verrà effettuata per il Comune di San Zeno. Per questo verrnno effettuate delle modifiche alle linee extraurbane e alla linea urbana 14.

Novità per Sirmione e per il servizio della Valtenesi

E’ stata confermata la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico integrato nel Comune di Sirmione, avviata dalla primavera del 2106 e subito risultata positiva. Il provvedimento punta alla realizzazione di un servizio di tipo integrato tra servizio comunale e servizio extraurbano esistenti, nell’ottica dello sviluppo di un modello di mobilità locale più sostenibile e conforme alle caratteristiche ambientali dell’area oltre che a migliorare nel complesso la qualità dell’offerta e di accessibilità turistica.

Sviluppi anche per quanto riguarda la Valtenesi. Dall’Amministrazione di Soiano è arrivata la sollecitazione di un incremento dell’attuale servizio di trasporto pubblico locale, a fronte della spiccata vocazione turistica del territorio con le località dei paesi rivieraschi ricompresi tra i comuni di Gardone Riviera e Sirmione. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di ottimizzazione dei collegamenti con gli ospedali di Desenzano e Gavardo. Nel bando di gara saranno messi come stimolo alla progettualità del vincitore e saranno elemento di premialità in fase di aggiudicazione della gara.

Confermato il servizio stagionale sul Lago d’Idro

E’ stato confermato il servizio stagionale di navigazione pubblica sul Lago d’Idro: un servizio di linea, funzionale ad assicurare migliori possibilità di mobilità ai cittadini della zona, anche ovviando a carenze della rete viabilistica, nonché a valorizzare la vocazione turistica dei centri della Valle Sabbia e a promuovere la fruizione delle bellezze paesaggistiche ed ambientali del lago, dando impulso a quanto già definito attraverso apposito Protocollo d’intesa tra Provincia, Comunità Montana di Valle Sabbia, Comuni di Anfo, Bagolino, Idro, Bondone ed Agenzia del TPL di Brescia per gli anni 2017-2018-2019.

Modificati i servizi di Concesio, Bovezzo, Nave e Lumezzane

Sono stati apportati dei cambiamenti ai servizi attualmente sviluppati nel comparto di Concesio, Bovezzo e Nave. E’ stata modificata la circolazione delle linee urbane 7 e 10, mentre le linee extraurbane provenienti dalla Val Trompia sono state attestate al capolinea del metrò tramite l’accesso di via Monte Lungo. Infine verrà riprogrammato il servizio con la finalità di estendere il servizio di tipo urbano.

Per quanto riguarda Lumezzane, verrà realizzato un piano di sviluppo finalizzato al coordinamento tra il servizio extraurbano con il servizio urbano del Comune, partendo dai risultati ottenuti da una prima sperimentazione positiva avviata negli ultimi anni.

Mobilità scolastica a Magasa, Turano e Capovalle

Per scelte dettate dall’ottimizzazione delle risorse pubbliche il Comune di Magasa è sprovvisto delle scuole primarie e pertanto gli studenti residenti nel comune devono rivolgersi alle scuole del comune di Capovalle per adempiere all’obbligo scolastico. In tale contesto il Comune di Magasa si trova nella condizione di garantire la mobilità agli studenti delle scuole dell’obbligo predisponendo un servizio di scuolabus per i ragazzi residenti. Tale esigenza troverà una risposta strutturata nella nuova rete di trasporto pubblico locale.

TORNA ALLA HOME PAGE