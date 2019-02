Traguardo per Anna Ussoli: 104 anni e non sentirli. La decana di Travagliato è ospite alla fondazione Don Angelo Colombo. Ha risposto a tutte le domande dell’intervista ed è in formissima.

Un’ età invidiabile quella di Anna Ussoli, che ieri, mercoledì, ha compiuto 104 anni. In più di un secolo di vita ha affrontato due guerre mondiali e molti cambiamenti ma questo non le ha mai tolto a grinta. “Mi piacerebbe tornare al mio paese, a Paderno“, ha raccontato Anna. Di una cosa è certa: “la società di oggi non la convince molto”.

Una donna inarrestabile

“A 97 anni è caduta e si è rotta il femore – ha raccontato Adriano Chiappa, responsabile del centro diurno – Normalmente quando si ha un incidente di questo tipo a quest’età è difficile che poi ci si riprenda completamente, Anna invece ha ricominciato a camminare e ha continuato a farlo fino a circa un anno fa”. Ma qual è il segreto della sua longevità? Il servizio completo sul numero di Chiariweek di domani, venerdì, in edicola.

