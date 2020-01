Tra i 100 ambasciatori nazionali spicca il Comune di Castegnato. Consegnata al sindaco Gianluca Cominassi l’importante onorificenza.

Si è svolto giovedì 16 gennaio nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del “Premio 100 Ambasciatori Nazionali”.

Organizzata dall’Associazione LIBER, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice RDE, il premio è dedicato a Comuni, aziende ed enti virtuosi impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana.

Premiati per “Franciacorta in bianco”

Tra questi ha eccelso il Comune di Castegnato, rappresentato dal sindaco Gianluca Cominassi, il quale ha commentato: “Questo riconoscimento è arrivato in maniera inaspettata, ma assolutamente motivata. Ne sono orgoglioso”. Il paese franciacortino è infatti stato premiato per la rilevanza del noto evento “Franciacorta in bianco”, che quest’anno volgerà alla 25esima edizione.

