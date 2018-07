Torna la Festa della birra nella nuova location del bosco urbano di via Padre Pio.

18 edizioni

La manifestazione è arrivata alla sua 18esima edizione.

Ci sarà come sempre lo stand gastronomico con cucina tipica, dai casoncelli alla pizza passando per gli hamburger, 9 tipi diversi di birra e tanta musica.

Le serate dedicate alla Festa saranno domani, giovedì 12, fino a domenica sera.

Musica dal vivo

Non mancherà la musica dal vivo e l’animazione.

Giovedì 12 sarà la volta della Cisco Band, gruppo tributo agli 883, il 13 Vittoria and the Hyde park, il 14 Hitbox con una serata di musica anni Novanta e domenica 15 animazione e dj set con Anda tropicale in tour.