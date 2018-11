Torna con i giornali ChiariWeek e ManerbioWeek il gioco Bravissimo dedicato agli sportivi di tutte le discipline ed età.

Bravissimo

Il gioco è dedicato a tutti coloro che amano lo sport, giovani o adulti e persino alle società.

Quale sport? Tutti. Saranno benvenuti i runner, le ginnaste, chi pratica sport di squadra, chi quelli da combattimento, l’atletica assieme agli atleti di ogni disciplina.

Come funziona

Fino a fine dicembre per il Manerbio Week e fine gennaio per Chiari Week sarà possibile votare uno sportivo, una sportiva o una società (senza alcuna distinzione di età o di disciplina praticata) attraverso i coupon (del valore di 1, 3 e 5 punti a seconda della settimana) che troverete settimanalmente sul nostro settimanale e che poi dovrete consegnare in uno dei punti raccolta sparsi sul territorio. Partecipare è gratuito: per iscriversi è sufficiente andare sul sito http://www.bravissimo2018.it/ e compilare l’apposito modulo per le iscrizioni.

E’ tutto assolutamente gratuito.

I premi

Ci saranno ricchi premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria (sportivo, sportiva, squadra) e per i primi tre classificati di ogni categoria.

