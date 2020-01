Su tutti i social impazzano le foto dei #TheFerragnez in terra bresciana, precisamente a Erbusco dove Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone sono arrivati per passare qualche giorno in famiglia e nel relax del Relais Chateaux l’Albereta.

Questa non è la prima volta che l’imprenditrice digitale fa tappa nel meraviglioso resort Franciacortino. Già a fine novembre 2019 Chiara Ferragni si era recata con il figlio, la mamma Marina Di Guardo, ma anche i colleghi e migliori amici Veronica Ferraro, Pardis Zarei e Angelo Tropea. Una tappa diventata quasi una tradizione, visto che anche a pochi mesi dalla nascita del figlio, nato nel 2018, la blogger si era recata nel resort per ritagliarsi un po’ di meritato riposo.

