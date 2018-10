Tetto scoperchiato e piazza Roma allagata a Palazzolo. La situazione è sottocontrollo, ma il maltempo sta facendo grossi danni.

Il maltempo continua a fare danni. Scoperchiato il tetto della Pagoda, in via Brescia. Sul posto stanno lavorando incessantemente i Vigili del fuoco. Nel frattempo anche piazza Roma resta allagata e c’è allerta per l’esondazione del fiume Ogli. Disagi sono stati registrati anche a San Pancrazio, dove è fuoriuscita l’acqua dal corso de la Miola (al confine con Capriolo) ed è entrata anche in qualche capannone.

Inoltre gli addetti di Protezione civile e Vigili del fuoco stanno anche monitornado la situazione del ponte romano in piazza e alla scuola media Fermi dove l’acqua è entrata nella mensa.

E’ consigliato non uscire se non è strettamente necessario.

