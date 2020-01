Dopo un dicembre caratterizzato da un caldo record (è stato il secondo più caldo nella storia climatica della Lombardia con una media di 3,5 gradi sopra la norma), questo primo scorcio di 2020 sul nostro territorio è caratterizzato, secondo l’esperto meteo Christian Brambilla, da un “pericoloso” mix fatto da nebbie e smog. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Tempo stabile fino a venerdì: aumentano nebbie e smog

Nebbia su medie e basse pianure, su alte pianure nebbie meno probabili ma da non escludersi sulle fasce prossime alla media pianura. Su fascia pededemontana e monti soleggiato. Persistenza delle nebbie su basse pianure e parte delle medie pianure per tutto il giorno. Su alte pianure e monti soleggiato durante le ore centrali. In serata e notte nebbie maggiormente fitte. Temperature tra 0 e 4 gradi nelle zone nebbiose. Nelle altre zone minime 1/3 gradi, max 6/8 gradi.

Mercoledì

Ancora nebbia su gran parte delle pianure, anche buona parte delle alte pianure. Fascia pedemontana e monti soleggiato. Persistenza delle nebbie su basse e medie pianure. Ritorno del sole sulle alte pianure a metà giornata e sui monti per tutto il giorno.

Temperature tra 0 e 4 gradi nelle zone nebbiose. Nelle altre zone minime 1/3 gradi, max 6/8 gradi.

Giovedì

Finalmente un po’ meno nebbie, relegate specialmente alle zone di bassa pianura. Altrove più soleggiato, specie su alta pianura e monti. Solo nel tardo pomeriggio/sera qualche nuvola alta di passaggio farà capolino sulla Lombardia.

Venerdì: meno nebbie e smog ma qualche goccia

Ci attende una giornata nuvolosa, precipitazioni eventualmente molto deboli.

E la neve in pianura arriverà mai?

“Molti chiedono quando ci sarà un’eventuale nevicata in pianura – spiega Brambilla – Mettetevi tranquilli in questo inverno (molto mite) non si intravede alcuna possibilità di neve in pianura almeno per i prossimi 15/20 giorni…ossia fino al 20/25 gennaio. In pratica gennaio con buona probabilità non vedrà alcuna nevicata significativa in pianura…it’s global warming? Maybe! Attendiamo dunque febbraio e marzo, ultimi mesi utili per una nevicata in pianura”.

