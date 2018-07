Temperature roventi: sterpaglie in fiamme a Travagliato in via Trepola. I Vigili del fuoco sono intervenuti sia ieri sera che questa mattina.

Temperature roventi: sterpaglie in fiamme a Travagliato

Ieri sera e questa mattina, mercoledì 25 luglio, hanno preso fuoco delle sterpaglie a bordo di via Trepola a Travagliato. Immediatamente sono gunti sul posto i Vigili del fuoco di Chiari per domare l’incendio. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, anche se dall’erba secca incendiata saliva un’alta nube di fumo.

Sterpaglie ma anche rifiuti organici

Il caldo rovente di questi giorni sta facendo seccare erba e prati e sono diversi i casi di incendi. Basta anche un mozzicone di sigaretta buttato in terra da un non curante per far scaturire le fiamme.

Ma alcuni passanti hanno detto di aver notato dei rifiuti organici a bordo strada. Che siano stati i sacchetti abbandonati di notte dai “furbetti” a causare l’incendio? I travagliatesi hanno provveduto a informare il Comune e l’assessore all’Ambiente e al decoro urbano Fabio Platto.

A Travagliato la settimana scorsa si erano incendiate anche le balle di fieno trasportate da un camion.