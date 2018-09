Coldiretti e Banca del Territorio Lombardo uniscono le forze per fare del biometano una opportunità per gli agricoltori bresciani.

Cultura e imprenditorialità agricola aprono la strada al futuro

“Biometano: quali opportunità per l’agricoltura” è il tema affrontato questa mattina al convegno organizzato da Coldiretti Brescia, Banca del Territorio Lombardo e Nuova Orceania. Più di trecento agricoltori sono intervenuti, alla cascina “Le Vittorie” di Villachiara, per ascoltare l’esposizione di numerosi relatori. Tra questi Ettore Prandini, presidente Coldiretti, ha sottolineato <<Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso che vuole offrire un aiuto concreto alle aziende del nostro territorio>>. Ubaldo Casalini, presidente di BTL, ha confermato <<Il rapporto di fiducia tra la nostra banca e le aziende agricole della zona è il motivo che ci spinge a trovare soluzioni per le necessitò del mondo agricolo>>.