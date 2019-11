Tecnologia e cambiamenti climatici al centro di «Palazzolo Digital Festival»

Tecnologia e cambiamenti climatici sono al centro dell’ottava edizione di «Palazzolo Digital Festival» iniziato ieri sera nell’aula magna della primaria Galignani di Palazzolo.

Ha preso il via ieri sera l’ottava edizione di Palazzolo Digital Festival alla presenza del sindaco Gabriele Zanni. Alle 21 Barbara Gasperini ha parlato di «Ambiente, la sofferenza del pianeta»; alle 21.45 Angelina Andretto ha portato l’esempio della denuncia di Greta Thunberg e di come questa abbia aggregato milioni di ragazzi che hanno manifestato in tutto il mondo in difesa dell’ambiente. La serata si è conclusa con l’intervento di Caterina Avanza che ha spiegato come l’economia verde e l’economia circolare come modelli di sviluppo economico possano portare al raggiungimento di zero emissioni di Co2 e alla riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili.

Programma sabato 23

Giornata ricca di eventi anche quella di sabato 23. Dopo gli incontri di questa mattina con Monsignor Giacomo Canobbio, Barbara Gasperini e Fausto Torri il prossimo appuntamento è per le 10.35 con Francesco Marcandelli che esporrà il progetto esecutivo per razionalizzare i consumi nel territorio municipale. Alle 10.55 Collettivo Spore esporrà un’analisi dei dati ambientali effettuata grazie a “Caelum”, un installazione A/V che indaga la concentrazione di polveri sottili (PM10) nell’aria. Per concludere alle 11.10 Gualtiero Carraro e Roberto Carraro presenteranno Digital Twin: Realtà virtuale e realtà aumentata. Le tecnologie che immergono l’utente in ambienti digitali in modo artificiale. Training immersivi per il lavoro e la medicina.

