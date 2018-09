Tappa a Mairano per la “Silent Disco”. Una bellissima serata all’insegna della musica in cuffia e del divertimento.

Dopo il successo dello scorso anno è tornata a Mairano la “Silent Disco”. Un modo originale di vivere la discoteca, una tecnologia all’avanguardia per permettere a tutti di divertirsi in ogni istante secondo i gusti più disparati. Durante l’evento, infatti, i partecipanti hanno ascoltato musica tramite cuffie wireless o bluetooth connesse a tre piattaforme diverse. Tre sono anche i dj che nel corso della serata hanno guidato i loro ascoltatori secondo generi e ritmi diversi, permettendo loro di cambiare frequenza in qualsiasi momento. Quello dell’altra sera è stato uno degli ultimi appuntamenti di una “Estate mairanese”. ricchissima di idee e progetti.