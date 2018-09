Tanti Auguri Nonni: per la loro festa facciamo loro insieme una sorpresa originale e indimenticabile!

Tanti auguri nonni

Da oggi, lunedì 10 settembre 2018 sul nuovo portale www.tantiaugurinonni.it si potranno inviare foto e dedica ai nonni: saranno pubblicate sui nostri settimanali, ChiariWeek, GardaWeek, ManerbioWeek e MontichiariWeek in occasione della loro festa.

E inoltre gli dedicheremo una prima pagina…

Una sorpresa indimenticabile

Trasformiamo la festa dei nonni in una sorpresa indimenticabile! Basta mandare una foto insieme a loro, scrivere la dedica e verrà pubblicata su ChiariWeek, GardaWeek, ManerbioWeek e MontichiariWeek . In più realizzeremo una prima pagina personalizzata, dedicata a loro!

Dopo il grande successo di “Tanti Auguri Mamma” e “Tanti Auguri Papà”, abbiamo deciso di festeggiare insieme ai nostri lettori anche i nonni. Per attestare la grande stima e il rispetto per queste figure indispensabili. Proprio in occasione della loro festa lanciamo questa nuova iniziativa.

Dal 10 settembre al 2 ottobre sarà attivo il portale www.tantiaugurinonni.it sul quale caricare foto e dedica.

La festa dei nonni

Il 2 ottobre è la data scelta per festeggiare i nonni. Nel calendario liturgico cattolico corrisponde alla festa degli Angeli custodi, quasi a voler rappresentare i nonni come i nostri angeli custodi sulla terra. D’altronde aiutano, accudiscono, curano i nipotini con immenso amore, permettono ai genitori di poter lavorare e controllare gli orari fra asilo, scuola, lezioni varie, attività sportive… Tutto gratis! O meglio, in cambio di un semplice sorriso e di un abbraccio da parte dei nipoti, che per loro valgono quanto il mondo intero.

Come funziona l’iniziativa

Questa nostra nuova iniziativa è rivolta a tutti i nipoti che hanno voglia di sorprendere i propri nonni.

Non importa essere grandi o piccoli, tutti possiamo esprimere il nostro affetto e renderlo indelebile con una dichiarazione da prima pagina. Partecipare è molto semplice: basta avere una bella foto insieme ai nonni, scrivere una dedica speciale, e inviarla andando al sito www.tantiaugurinonni.it e cliccare su “invia subito la foto”. Infine, non dimenticare di andare in edicola per vedere pubblicata la foto con dedica venerdì 5 ottobre!

Ma non finisce qui…

…perché questi auguri valgono doppio!

Oltre alla pubblicazione sul giornale si riceverà via mail la prima pagina personalizzata con la foto e con l’opportunità, inoltre, di prenotare anche una copia stampata così da poterla appendere in casa. Insomma, non perdiamo questa originale occasione per esprimere tutto l’affetto e la riconoscenza ai nostri nonni.