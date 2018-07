Swap fest: tutto esaurito in villa Mazzotti a Chiari. Il concerto di Dellino e la silent disco hanno ottenuto un incredibile successo.

Swap fest

Erano in centinaia e in centinaia in villa Mazzotti ieri sera. Dopo il concerto di Dellino, più di 400 persone si sono divertite a ritmo di musica… in silenzio. L’evento, organizzato da Juna e dai ragazzi del gruppo Swap con le Politiche giovanili, si è rivelato un successo durante la prima giornata. Nonostante la pioggia torrenziale, la mattina, abbia provato a fermare tutto, l’iniziativa è andata per il meglio. Cibo, bibite, birra e drink, ma soprattutto musica, si uniranno nella bellissima location clarense anche stasera. Sul palcoscenico salirà Ensi.

