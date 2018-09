Super successo per la Notte bianca a Travagliato. In centinaia hanno preso parte all’evento tra le vie del centro.

Che serata indimenticabile! Grande successo per la Notte bianca fra colori e musica. L’evento, organizzato nella serata di ieri a Travagliaio, ha portato in centro migliaia di persone che non si sono volute perdere il divertimento. Con il bel tempo le famiglie e i giovani hanno approfittato della serata per divertirsi in compagnia alla notte bianca.

