Super briscolata

Dopo il ritrovo, hanno iniziato a giocare e la serata si prospetta lunga. Grande successo per la briscolata in piazza Pavoni a Castrezzato. Circa un quarantina le coppie in gara e tra queste anche il sindaco Gabriella Lupatini. All’evento, coordinato da Emanuela Botturi del Bar dei Portici sono arrivati anche dai paesi limitrofi. Che vinca il migliore!