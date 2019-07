Summer Camp all’ex bocciodromo Manerbio. I “terribili” ragazzi de “Los Jovanes” conquistano la Summer Camp di Basket.

Summer Camp a Manerbio

Tra terzi tempi e schiacciate ieri sera le finaliste del Summer Camp si sono sfidate senza esclusioni di colpi nel campetto dell’ex bocciodromo.

Alla fine l’hanno spuntata i “terribili” ragazzi de “Los Jovanes”, che vincendo così il torneo di basket 3 vs 3 , si potranno giocare le proprie chance al torneo nazionale che si terrà a Pesaro tra qualche giorno. Tra i partecipanti del Summer Camp, anche il consigliere Gabriele Zilioli con il suo team: «Ci tenevamo a riportare il torneo all’aperto, ed in particolare qui al vecchio bocciodromo per sensibilizzare sul futuro della struttura purtroppo ancora incerto».

