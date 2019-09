Sui luoghi della Prima Guerra mondiale con l’associazione Combattenti e Reduci.

Escursione sui luoghi di guerra

Per la loro prima volta hanno deciso di visitare i luoghi della Prima Guerra mondiale e nello specifico la «Strada delle 52 gallerie», uno dei più famosi percorsi della cerchia prealpina tra il Veneto e il Trentino, unica nel suo genere, costruita durante il conflitto sul massiccio del Pasubio.

L’associazione Combattenti e Reduci di Quinzanello è dunque partita con il botto, scegliendo uno dei luoghi storici più noti. “Tutti i martedì alle 20.30 ci troviamo nella nostra sede di via 24 Maggio e guardiamo un documentario sulla guerra o sugli eventi del passato – ha spiegato il presidente dell’associazione Giovanni Gregorio – E in una di queste sere ci è venuta l’idea di recarci direttamente su uno dei luoghi della Grande Guerra”.

