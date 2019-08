Successone per il torneo di beach volley all’oratorio di Castrezzato. L’evento, sfidando il maltempo, è andato in scena dopo la tempesta di ieri pomeriggio.

Successone per il beach volley

Maxi successo ieri sera all’oratorio di Castrezzato. Sui campi è andato in scena il secondo torneo amatoriale di beach volley. L’iniziativa è stata organizzata dall’Azione Cattolica e l’idea è arrivata l’anno scorso quando gli eductatori si sono accorti che in un luogo pieno di famiglie si creavano non solo gruppi di ragazzi, ma anche di mamme e di papà. Mossi dall’intenzione di fare qualcosa per far sì che tutti potessero giocare, hanno così pensato a un gioco che sarebbe piaciuto a tutti.

La seconda edizione

Si sono iscritte alla manifestazione ben 18 squadre tra cui 2 junior ( 11-14 anni) e 16 senior ( dai 15 in su). Le squadre erano prettamente formate da componenti famigliari ed è stato questo il vero successo: tenere vivo l’oratorio anche nel periodo non catechistico e vedere famiglie unite a ridere e scherzare. Nei junior hanno trionfato i British e nei senior I cugini di campagna.

TORNA ALLA HOME