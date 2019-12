Successo per Santa Lucia in Rocca a Orzinuovi. I festeggiamenti hanno invaso piazza Garibaldi tutto il pomeriggio.

Santa Lucia in Rocca

Anche quest’anno Santa Lucia in Rocca si è rivelato un evento molto atteso e partecipato. Organizzata da Nuova Orceania in collaborazione con Commercio & Mestieri, Pro Loco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale l’evento ha immerso la città nella giusta atmosfera pre natalizia. Per l’intero pomeriggio nella suggestiva Rocca San Giorgio laboratori per bambini, bancarelle, truccabimbi, banchetti delle associazioni hanno intrattenuto i più piccoli; in piazza invece gonfiabili e performance hanno attratto la curiosità degli avventori. Il momento clou è stato l’arrivo della Santa più amata dai bambini alle 17.30 che ha dispensato caramelle per tutti.

