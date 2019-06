Successo per lo spettacolo “Peter is coming” a Castelcovati. La rappresentazione è andata in scena ieri sera in piazza, ai piedi del campanile.

In scena “Peter is coming”

Domenica sera nella piazza del paese il Corpo bandistico di Castelcovati e l’Accademia della musica si sono esibiti nello spettacolo “Peter is coming”. Numerosi i presenti per l’occasione che hanno apprezzato il talento e l’impegno di questi ragazzi e ragazze. Durante la cerimonia, sono state consegnate le borse di studio dell’Accademia musicale.

TORNA ALLA HOME