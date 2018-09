Grande successo per la festa di fine estate organizzata dai ragazzi dell’oratorio San Germano di Orzivecchi.

In centinaia hanno partecipato al week end di festeggiamenti.

Programma

Musica, buon cibo e servizio impeccabile sono stati il segreto di una festa di successo. I festeggiamenti sono iniziati venerdì con l’intrattenimento firmato anni 70 del Trio Pegaso. Sabato sera la formula aperitivo, cena e dopocena ha riscosso un grande successo soprattutto per i giovani. Ad animare la serata Boral Fresh, Acousteak house trio e Mauro Tarletti.

Una festa per concludere in bellezza la fine dell’estate ed aprire il nuovo anno pastorale, iniziato ufficialmente stamattina con la messa professata appositamente in oratorio.