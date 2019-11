Stretta di mano tra Affidea e Lilt di Leno. L’accordo è stato siglato questa mattina a Villa Salute, a Manerbio.

Presentata questa mattina presso Villa Salute di Manerbio la convenzione tra il provider dei servizi sanitari Affidea e la delegazione di Leno della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nella quale viene offerto alle associate della Lilt l’opportunità di poter eseguire ecografie mammarie e mammografie seguite dagli specialisti delle due associazioni. “Quando a maggio l’ospedale di Leno non ha voluto rinnovare con noi la collaborazione su questo tema ho deciso di mandare un’email ad Affidea Italia per vedere se erano interessati e alla fine è andata bene, quindi siamo molto orgogliosi di aver siglato questa partnership”, ha espresso la presidente della Lilt di Leno Agnese Dagani.

