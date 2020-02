L’attività era stata aperta dalla zia dei fratelli Gianfranco e Mario Gozzini nel lontano 1953.

Storico distributore di benzina: i fratelli Gozzini lasciano dopo 41 anni

Dal dicembre del 1978 gestiscono lo storico distributore di benzina di famiglia, aperto dalla zia Margherita nel 1953. Ma il 17 febbraio, un lunedì, l’attività verrà gestita da un uraghese che non fa parte della famiglia Gozzini. “Non sarà facile per noi – ha commentato Mario, figura molto conosciuta in paese perché presidente della Casa di riposo – Sono stati anni ricchi di emozioni e grandi soddisfazioni. Finisce un’epoca, ma per noi inizia una nuova avventura”. L’attività era stata aperta più di mezzo secolo fa e ancora oggi è l’unico distributore del paese, situato proprio sulla strada provinciale che collega la provincia di Brescia a quella di Bergamo.

