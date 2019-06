Storico appuntamento allo Stadio dei Pioppi per il Troneo dei tifosi a Gamabara, iniziato proprio in questi minuti. I tifosi di Juve, Inter, Milan e Brescia si sfidano per la vittoria.

Storico appuntamento per il Torneo dei tifosi a Gambara

L’evento è svolto grazie al patrocinio del comune e la collaborazione con Uso Gambara.

TORNA ALLA HOME