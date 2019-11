Storica insegna del Bar Centrale cancellata: a Travagliato si corre ai ripari dopo il restauro invasivo. Intervenuta nella giornata di martedì una decoratrice professionista.

Storica insegna del Bar Centrale cancellata: a Travagliato si corre ai ripari dopo il restauro invasivo

Dopo la rimozione della storica insegna del Bar Centrale, sito in Piazza Libertà a Travagliato, è stato approcciato nella giornata di ieri un primo intervento di recupero.

Lo scorso 15 novembre, infatti, durante i lavori di ristrutturazione della facciata dell’edificio, di proprietà del Comune, l’opera di Gigi Casermieri era stata coperta sotto uno spesso strato di stucco, generando malcontento tra i cittadini.

L’intervento

Sul posto una decoratrice professionista, già incaricata dei lavori di decorazione della sala consiliare, che in poco tempo è riuscita a rimuovere un primo strato di intonaco, sotto il quale a poco a poco è emerso il dipinto, caro a tutta la comunità.

L’operazione si protrarrà nei prossimi giorni, così da garantire un recupero attento e curato nei dettagli.

L’entusiasmo generale

Per fare luce sulla vicenda si era addirittura costituita una piccola “delegazione del dipinto”, tra l’altro presente durante il Consiglio Comunale di ieri sera, a dimostrazione del valore non solo artistico ma anche affettivo che l’opera del compianto restauratore ha per la comunità travagliatese.

Appresa la notizia dei lavori in corso, la seduta si è sciolta per qualche istante: i presenti si sono riversati in piazza, insieme ad alcuni passanti, per verificare e fotografare il “work-in-progress”.

