Storia cultura e memoria in rassegna a Brandico. Inizierà domani, lunedì 5 novembre, il ciclo di appuntamenti organizzato dalla commissione biblioteca dal titolo “’18, ’48, ’68”: tre incontri per celebrare e ricordare tre date fondamentali della storia italiana.

Cento anni fa finiva la Grande Guerra. Settant’anni fa entrava in vigore la Costituzione. Cinquant’anni da scoppiava una grande rivoluzione socio-culturale. Tre grandi anniversari rimasti impressi nella memoria storica del popolo italiano: tre eventi che hanno dato all’Italia la sua impronta nazionale e democratica. Comincerà domani la rassegna “’18, ’48, ’68”, il ciclo di appuntamenti organizzato dalla commissione biblioteca che spazierà fra storia, cultura e memoria in tre serate gratuite e aperte a tutti. Gli incontri si terranno nella palestra della scuola primaria Mario Lodi, in via Martiri della Libertà 1.

1918: tra storia e memoria

Era l’11 novembre del 1918. La Prima guerra mondiale, il conflitto più sanguinosi della nostra storia, arrivo finalmente alla sua fine. Per ricordare questo anniversario domani, lunedì 5 novembre, alle 20.45 si terrà l’incontro “1918: tra storia e memoria”. Relatori della serata saranno Davide Bernardini, laureati in Storia a Milano e dottore di ricerca, e Veronica Premoli, docente di storia al liceo Fermi di Salò.

1948: gli italiani e la Costituzione

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E’ l’incipit della Costituzione italiana, entrata in vigore l’1 gennaio 1948, dopo anni di lotta in nome della democrazia e della libertà. Per celebrare i settant’anni dalla ricorrenza giovedì 22 novembre, alle 20.45, andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna. Nel ruolo di relatori si caleranno Mario Gorlani, avvocato e docente di Diritto Pubblico all’università di Brescia, e Veronica Premoli. Durante la serata verranno inoltre consegnate ai neodiciottenni di Brandico le copie della Costituzione.

1968: rivoluzione andata e ritorno

L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri storico culturali si terrà giovedì 6 dicembre, sempre alle 20.45. Tema centrale dell’appuntamento il Sessantotto, il fenomeno socio-culturale avvenuto negli anni a cavallo del 1968 non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Una rivoluzione nata dalla protesta contro i pregiudizi socio-politici di cui parleranno Fernando Salvatore Fiore, docente di storia e filosofia al liceo Fermi di Salò, e la collega Premoli.