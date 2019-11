Stop alla violenza sulle donne: scarpette rosse in piazza a Ospitaletto. Piazza gremita tra associazioni, studenti e cittadini presenti per educare sul tema.

A Ospitaletto la marcia silenziosa delle donne è partita questa mattina alle 9.15 dal Parco della Resistenza per arrivare in Piazza Roma con la suggestiva cerimonia delle scarpette rosse.

Qui, a condurre l’evento i ragazzi delle classi terze della scuola media Domenico Ghidoni, guidati dalla prof. Mariolina Tricoli, attivista di Casa delle donne.

L’evento

Nonostante la pioggia battente, la mattinata è stata partecipata. La piazza, gremita da oltre un centinaio di persone, si è stretta sotto gli ombrelli attorno ai nomi delle 142 vittime di femminicidio del 2018. Accanto a ciascuna targa preparata dagli studenti, un paio di scarpette rosse. I presenti hanno sfilato tra il susseguirsi delle storie delle donne mancate per mano di mariti, compagni, colleghi, uomini violenti per posizionare il simbolo fulcro della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Ha preso parola il vicesindaco Giorgia Boragini, tra i fondatori del neonato Progetto Mimosa, che ha ribadito l’importanza di questa ricorrenza e di fare rete.

Dopo la lettura di poesie e riflessioni da parte dei ragazzi, sono stati distribuiti fiori di carta per invitare a prendere posizione sul tema.

Associazioni e autorità

A sostenere l’evento anche il primo cittadino Giovanni Battista Sarnico, l’assessore alla Cultura Chiara Maria Raza, presente insieme alla Commissione biblioteca, e numerose associazioni del territorio. Tra i presenti anche Casa delle donne, A.ge, San Vincenzo de Paoli, insieme ad attiviste come Daniela Winters e Daniela Corioni.