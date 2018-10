Eseguita con successo al San Raffaele di Milano la prima operazione di correzione della spina bifida durante la gravidanza.

Spina bifida, il futuro al San Raffaele

Una diagnosi che non lascia scampo, due parole che segnano per sempre il futuro di un bambino. Ora non più, perchè nei giorni scorsi l’equipe del San Raffaele di Milano ha, per la prima volta in Europa, corretto una spina bifida in un feto di 22 settimane. La diagnosi era arrivata alla 19esima settimana. Il destino del bambino già segnato, una partita che si è “giocata” nello spazio microscopico che avrebbe impedito alle sue vertebre di chiudersi. Ed è stato lì, all’interno dell’utero, che sono scesi in campo i bisturi e l’esperienza di due team di specialisti del San Raffaele di Milano. Le due squadre di chirurghi sono riuscite a portare a termine e con successo un intervento di correzione completa neurochirurgica della spina bifida. Con una tecnica che, spiegano dall’ospedale, non è “mai stata utilizzata prima in Europa”.

Che cos’è la spina bifida

La spina bifida è un difetto congenito, per alcune anomalie di sviluppo, che in genere occorrono nelle prime 8-10 settimane di gestazione, come fattori genetici o carenza di acido folico. In sostanza, la parte posteriore del canale neurale da cui si sviluppano il midollo spinale, le meningi spinali e le vertebre non riesce a chiudersi. Il difetto può essere di pochi centimetri o interessare una vasta porzione della colonna vertebrale. Questa patologia comporta disabilità motorie e funzionali come la perdita della mobilità degli arti inferiori, la difficoltà nel controllo degli sfinteri e altre complicazioni neurologiche. Stando alla letteratura scientifica, i bambini con spina bifida operati in utero “hanno meno conseguenze neurologiche dopo la nascita e maggiori possibilità di recupero rispetto a quelli

L’operazione

Com’è stato possibile? Gli specialisti sono entrati nel sacco amniotico attraverso un’unica e piccola incisione dell’utero. A quel punto hanno esposto il dorso fetale malformato ed eseguito la correzione della spina bifida, con avanzati strumenti di micro neurochirurgia. “Questo eccezionale intervento è un traguardo importante nel campo della terapia fetale. Permette migliori opportunità di cura rispetto ai risultati che oggi si possono ottenere con le terapie effettuate in epoca neonatale – sottolinea Candiani – Questa scelta terapeutica, non sperimentale e supportata da solide basi scientifiche, è un’opzione importante per le donne gravide a cui è stata diagnosticata tale malformazione fetale”.

“Sanità lombarda d’eccellenza”

Ancora una volta, in un ospedale lombardo si è aperta una finestra sul futuro. “Leggendo questa notizia provo felicità per questo bimbo che deve ancora nascere e per la sua famiglia, per il loro futuro. – ha commentato il deputato e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi – E un grande orgoglio, da lombardo, per l’eccellenza della sanità ospedaliera in Lombardia, nel caso specifico per l’eccellenza dell’Ospedale San Raffaele. Questa è l’eccellenza lombarda, anche nella ricerca medica e chirurgica. Un’eccellenza che vogliamo ulteriormente migliorare in questa legislatura regionale, con il governatore Attilio Fontana e la sua giunta, anche attraverso le maggiori forme di autonomia che a breve verranno attribuite alla Regione Lombardia, con conseguente aumento delle relative risorse per il nostro sistema sanitario regionale”.