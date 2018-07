San Michele torna a splendere per una notte grazie allo spiedo organizzato dai Bulgari.

In duecento sono accorsi ieri sera per la buona cucina, la compagnia, la musica dei The Nerck’s e una buona causa: aiutare l’Associazione Amici del Rione di Ripa d’Oglio a raccogliere fondi per i restauri della chiesetta dedicata a Maria.