Spiedo benefico a Castrezzato. Sono aperte le iscrizioni all’evento organizzato da donatori e Alpini.

Spiedo benefico

Avis e Alpini si uniscono in nome della solidarietà. Anche quest’anno organizzano lo spiedo benefico. L’appuntamento è in calendario per domenica 5 maggio. L’evento si terrà nella sede delle Penne nere, in piazza Alpini, ma solo per l’asporto. Il costo è di 15 euro e prevede la porzione di spiedo più polenta e patatine. Si ritira a partire dalle 12. È possibile prenotare al negozio Calabria elettrodomestici (030.714297) oppure ad Angelo Casali (340.2438140) o Roberto Rossini (339.8035426). Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 2 maggio. Un buon pasto, per una buona causa, vi aspetta!

