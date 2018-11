Spaventoso incidente a Dello ma è solo uno dei tanti inscegnati per la simulazione/esercitazione organizzata da Bassabresciana soccorso.

Esercitazione a Dello

In un ipotetico scenario di pericolo a causa di eccezionali eventi, Bassabresciana soccorso ha organizzato un’esercitazione/simulazione di incidenti, allagamenti, infortuni sul lavoro e situazioni di pericolo alla quale hanno partecipato diverse associazioni della provincia di Brescia. Per l’occasione è stato predisposto un campo base a Corticelle Pieve, nel centro polivalente “Sacra Famiglia, in via Piave. Li è stata allestita la centrale operativa con la presenza del soccorso sanitario e del soccorso tecnico e a gestirla sono stati Bassabresciana soccorso, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

